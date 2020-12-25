Родриго рискует пропустить до трёх месяцев

Нападающий мадридского «Реала» Родриго получил травму в матче с «Гранадой» (2:0), его унесли на носилках.

Как сообщает журналист Фернандо Бургос в «Твиттере», у Родриго диагностирован разрыв двуглавой мышцы правого бедра. Бразильский нападающий рискует пропустить до трёх месяцев.

19-летний футболист сыграл семнадцать матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал шесть голевых передач. Контракт Родриго с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После пятнадцати туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. Ближайший матч «сливочные» проведут в среду, 30 декабря. Соперником мадридского клуба станет «Эльче».