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Родриго рискует пропустить до трёх месяцев

25 Декабря 2020, 17:22,

Global Look Press

Нападающий мадридского «Реала» Родриго получил травму в матче с «Гранадой» (2:0), его унесли на носилках.

Как сообщает журналист Фернандо Бургос в «Твиттере», у Родриго диагностирован разрыв двуглавой мышцы правого бедра. Бразильский нападающий рискует пропустить до трёх месяцев.

19-летний футболист сыграл семнадцать матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал шесть голевых передач. Контракт Родриго с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После пятнадцати туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. Ближайший матч «сливочные» проведут в среду, 30 декабря. Соперником мадридского клуба станет «Эльче».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Родриго
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Комментарии (1)
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NOBODY
25 Декабря 2020, 17:57

вот блин, как не повезло парню, что ж, выздоравливай!!!!

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