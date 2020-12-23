Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» - единственный претендент на Депая

23 Декабря 2020, 18:20,

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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай с большой долей вероятности продолжит карьеру в Испании.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, единственным клубом, который хочет приобрести Депая, является «Барселона». «Каталонцы» уже достигли предварительной договорённости с голландским футболистом. Отмечается, что «Барселона» сначала должна продать кого-то из игроков, чтобы приобрести Депая.

Контракт 26-летнего форварда с «Лионом» действует до 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб примет предложение в размере пяти миллионов евро, чтобы заработать хоть какие-то деньги на продаже Депая.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лион, Мемфис Депай, Трансферы футбола - зима 2021
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