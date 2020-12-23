Симеоне одержал 300 побед на посту главного тренера «Атлетико»

Победа над «Реалом Сосьедад» стала юбилейной для аргентинского тренера Диего Симеоне у руля мадридского «Атлетико». Как сообщает OptaJose в «Твиттере», эта «виктория» стала для наставника 300-й во всех турнирах.

Для достижения этой отметки Симеоне потребовалось 499 поединков, процент побед составляет 60,1. 300 побед во всех турнирах - это больше, чем у любого другого специалиста из Южной Америки, когда-либо возглавлявшего испанскую команду.

Напомним, что вчерашний матч завершился победой «матрасников» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху мадридский клуб закрепился на первом месте в таблице чемпионата Испании.