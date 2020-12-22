«Атлетико» не оставил шансов конкурентам из «Реал Сосьедада»

В 15-м туре Ла Лиги играли третья и первая команды турнира, «Реал Сосьедад» и «Атлетико». К сожалению, встреча не получилась яркой, и баски потерпели очередную неудачу. После малособытийного первого тайма мадридцы взяли все в свои руки. На 49-й минуте Марио Эрмосо здорово пробил головой после прицельного навеса Янника Карраско, а ближе к концу игры Маркос Льоренте ударом с линии штрафной поставил точку - 2:0. «Атлетико» снова на три очка оторвался от преследователей из «Реала».