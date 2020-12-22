«Атлетико» не оставил шансов конкурентам из «Реал Сосьедада»

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22 Декабря 2020, 23:37,
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В 15-м туре Ла Лиги играли третья и первая команды турнира, «Реал Сосьедад» и «Атлетико». К сожалению, встреча не получилась яркой, и баски потерпели очередную неудачу. После малособытийного первого тайма мадридцы взяли все в свои руки. На 49-й минуте Марио Эрмосо здорово пробил головой после прицельного навеса Янника Карраско, а ближе к концу игры Маркос Льоренте ударом с линии штрафной поставил точку - 2:0. «Атлетико» снова на три очка оторвался от преследователей из «Реала».
Протокол игры
|49' Эрмосо Марио (0:1)
|74' Льоренте Маркос (0:2)
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони 75' ( Ариц Элустондо ( 75' ) • 80'Ле Норман Робен • 29'Субельдия Игор • Монреаль Начо • Субименди Мартин • Мерино Микель • Порту Кристиан 75' ( Баутиста Хон ( 75') • Сильва Давид 75' ( Лопес Роберто III ( 75') • Барренечеа Андер 66' ( Исак Александр ( 66' ) • 86'Виллиан Жозе 66' ( Меркеланс Мартин ( 66')
Запасные: Гевара Андер • Гуриди Хон • Айеса Гайзка • Урко Гонсалес • Муньос Айхен • Модибо Саньян • Наварро Роберто
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • 16'Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио • 29'Лемар Тома 72' ( Кондогбия Жоффрей ( 72') • Коке Хорхе • Льоренте Маркос • Карраско Янник 87' ( Коста Диего ( 87') • Корреа Анхель 59' ( Ньигес Сауль ( 59' ) • 67'Суарес Луис 87' ( Лоди Ренан ( 87')
Запасные: Санчес Мануэль • Торрейра Лукас • Врсалько Шиме • Шапоньич Иван • Сан Роман Мигель • Витоло Виктор
22 декабря. Стадион "Reale Seguros Stadium".
Протокол игры
|(1:0) Онтиверос Хавьер 31'
|53' Мелеро Гонсало (1:1)
Фернандес Альваро III • Лопес Педро • 69'Инсуа Пабло • 80'Сиовас Димитрис • Галан Хави • Гарсия Борха I 80' ( Карлос Хуан Реал ( 80') • Москера Педро • Рико Микель 86' ( Эскрих Даниэль ( 86') • Феррейро Давид 70' ( Гомес Серхио ( 70') • Окадзаки Синджи 80' ( Мир Рафа ( 80') • Онтиверос Хавьер 86' ( Думбия Идрисса ( 86')
Запасные: Андрес Фернандес • Нвакали Келечи • Сильва Гастон • Сеоане Хайме • Луизинью Коррейя • Вальдеррама Евгени
Айтор Фернандес • Коке Хорхе II 77' ( Леон Серхио ( 77') • Робер Пьер • 39'Везу Рубен • 30'Клерк Карлос • Де Фрутос Хорхе 76' ( Моралес Луис ( 76') • Вукчевич Никола • Малса Микаэль 58' ( Гомес Даниэль ( 58') • Рочина Рубен • Рохер Марти 78' ( Радоя Неманья ( 78') • Мелеро Гонсало 77' ( Сон ( 77')
Запасные: Edgar Sevikyan • Giorgi Kochorashvili • Alfredo Pedraza • Коке Вегас • Блеса Алехандро • Карденас Дани • Мирамон Хорхе
22 декабря. Стадион "Эль-Алькорас".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад
хорошо идут , эти мальчики в полосатых маечках , если слегка перефразировать классику , то именно так , мне кажется что именно этот бравый ход атлетов заставил встряхнутся и Реал , Барса в состоянии перестройки , не команды с командой все ок , отпинать только нужно и побегут , Реал просто понял что атлетов они если отпустят , то врят ли догонят , очень интересен в этом году в Ла Лиге расклад )) всем хорошего футбола
Настолько хорошего шанса стать чемпионом с 2014 года у Атлетико не было.
согласен )) хотя ты его и не любишь ))
я не Атлетико не люблю. к ним ровно отношусь. А вот их стиль автобусный. с провокациями и костоломством. не перевариваю ну никак) Каким Симеоне игроком был - таким и клуб сделал.