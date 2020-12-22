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«Атлетико» не оставил шансов конкурентам из «Реал Сосьедада»

22 Декабря 2020, 23:37,

Global Look Press

В 15-м туре Ла Лиги играли третья и первая команды турнира, «Реал Сосьедад» и «Атлетико». К сожалению, встреча не получилась яркой, и баски потерпели очередную неудачу. После малособытийного первого тайма мадридцы взяли все в свои руки. На 49-й минуте Марио Эрмосо здорово пробил головой после прицельного навеса Янника Карраско, а ближе к концу игры Маркос Льоренте ударом  с линии штрафной поставил точку - 2:0. «Атлетико» снова на три очка оторвался от преследователей из «Реала».

Протокол игры  
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
    49' Эрмосо Марио (0:1)
    74' Льоренте Маркос (0:2)
Ремиро Алехандро Горосабел Андони   75' (Ариц Элустондо (   75'   80') Ле Норман Робен   29' Субельдия Игор Монреаль Начо Субименди Мартин Мерино Микель Порту Кристиан   75' (Баутиста Хон (   75') Сильва Давид   75' (Лопес Роберто III (   75') Барренечеа Андер   66' (Исак Александр (   66'   86') Виллиан Жозе   66' (Меркеланс Мартин (   66')
Запасные: Гевара Андер Гуриди Хон Айеса Гайзка Урко Гонсалес Муньос Айхен Модибо Саньян Наварро Роберто
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан   16' Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио   29' Лемар Тома   72' (Кондогбия Жоффрей (   72') Коке Хорхе Льоренте Маркос Карраско Янник   87' (Коста Диего (   87') Корреа Анхель   59' (Ньигес Сауль (   59'   67') Суарес Луис   87' (Лоди Ренан (   87')
Запасные: Санчес Мануэль Торрейра Лукас Врсалько Шиме Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Витоло Виктор
22 декабря. Стадион "Reale Seguros Stadium".
Протокол игры  
Уэска 1:1 Леванте
(1:0) Онтиверос Хавьер 31'    
    53' Мелеро Гонсало (1:1)
Фернандес Альваро III Лопес Педро   69' Инсуа Пабло   80' Сиовас Димитрис Галан Хави Гарсия Борха I   80' (Карлос Хуан Реал (   80') Москера Педро Рико Микель   86' (Эскрих Даниэль (   86') Феррейро Давид   70' (Гомес Серхио (   70') Окадзаки Синджи   80' (Мир Рафа (   80') Онтиверос Хавьер   86' (Думбия Идрисса (   86')
Запасные: Андрес Фернандес Нвакали Келечи Сильва Гастон Сеоане Хайме Луизинью Коррейя Вальдеррама Евгени
Айтор Фернандес Коке Хорхе II   77' (Леон Серхио (   77') Робер Пьер   39' Везу Рубен   30' Клерк Карлос Де Фрутос Хорхе   76' (Моралес Луис (   76') Вукчевич Никола Малса Микаэль   58' (Гомес Даниэль (   58') Рочина Рубен Рохер Марти   78' (Радоя Неманья (   78') Мелеро Гонсало   77' (Сон (   77')
Запасные: Edgar Sevikyan Giorgi Kochorashvili Alfredo Pedraza Коке Вегас Блеса Алехандро Карденас Дани Мирамон Хорхе
22 декабря. Стадион "Эль-Алькорас".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад
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Комментарии (4)
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0
ARTUR
22 Декабря 2020, 23:54

хорошо идут , эти мальчики в полосатых маечках , если слегка перефразировать классику , то именно так , мне кажется что именно этот бравый ход атлетов заставил встряхнутся и Реал , Барса в состоянии перестройки , не команды с командой все ок , отпинать только нужно и побегут , Реал просто понял что атлетов они если отпустят , то врят ли догонят , очень интересен в этом году в Ла Лиге расклад )) всем хорошего футбола

1
CELTIC FROST
22 Декабря 2020, 23:51

Настолько хорошего шанса стать чемпионом с 2014 года у Атлетико не было.

0
ARTUR
22 Декабря 2020, 23:54

согласен )) хотя ты его и не любишь ))

0
CELTIC FROST
23 Декабря 2020, 00:04

я не Атлетико не люблю. к ним ровно отношусь. А вот их стиль автобусный. с провокациями и костоломством. не перевариваю ну никак) Каким Симеоне игроком был - таким и клуб сделал.

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