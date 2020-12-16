Куман: «Я объяснил Пьяничу, что ему нужно улучшить»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Мы общались с ним на прошлой неделе, я объяснил ему, что нужно улучшить. Мне нравится отношение Миралема к делу. Те, кто не играет, не должны быть счастливыми.

Дембеле? На данный момент он тренируется индивидуально. Я не хочу называть дату возвращения, но, надеюсь, что это случится в скором времени. Усман нам нужен.

Де Йонг? Ему нужно стать более заметным в последней трети поля, потому что он очень умен. Он умеет здорово бить и обращаться с мячом», - цитирует голландского специалиста Marca.