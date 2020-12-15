Торрейра решил покинуть «Атлетико»

Уругвайский хавбек лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», хочет сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает газета Marca.

24-летний полузащитник пополнил ряды «матрасников» в октябре текущего года, однако не смог пробиться в основной состав команды. В текущем сезоне Примеры Лукас провел пять неполных матчей, отметившись одним голом.

Срок арендного соглашения между Торрейрой и «Атлетико» рассчитан до конца нынешнего сезона. Трансферная стоимость уругвайского игрока составляет порядка 30 миллионов евро.