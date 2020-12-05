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Экс-футболист «Реала» Дренте признан банкротом

05 Декабря 2020, 09:15,

Global Look Press

Голландский полузащитник Ройстон Дренте признан банкротом, об этом рапортует издание Voetbalzone.

Согласно правилам процедуры, суд назначил Дренте финансового управляющего, который будет контролировать все счета и расходы 33-летнего футболиста на время банкротства.

Ройстон является воспитанником роттердамского «Фейеноорда», за первую команду которого выступал с 2005-го по 2007-й год. После этого он перешел в мадридский «Реал», где провел пять лет. Далее в карьере голландца были «Эвертон», «Алания», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и другие клубы.

В составе сборной Голландии хавбек сыграл один поединок.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ройстон Дренте
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