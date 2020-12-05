Экс-футболист «Реала» Дренте признан банкротом

Голландский полузащитник Ройстон Дренте признан банкротом, об этом рапортует издание Voetbalzone.

Согласно правилам процедуры, суд назначил Дренте финансового управляющего, который будет контролировать все счета и расходы 33-летнего футболиста на время банкротства.

Ройстон является воспитанником роттердамского «Фейеноорда», за первую команду которого выступал с 2005-го по 2007-й год. После этого он перешел в мадридский «Реал», где провел пять лет. Далее в карьере голландца были «Эвертон», «Алания», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и другие клубы.

В составе сборной Голландии хавбек сыграл один поединок.