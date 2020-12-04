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Касильяс: «Нельзя жить прошлым, но Зидан заслуженно тренирует «Реал»

04 Декабря 2020, 08:18,

УЕФА

Экс-голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался в поддержку главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, которого могут уволить за неудовлетворительные результаты команды.

«Зинедин - отличный специалист, он сделает все возможное, чтобы команда поднялась как можно выше. Нельзя жить прошлым, однако Зидан заслуженно тренирует «Реал», - приводит слова Касильяса издание AS.

СМИ сообщали, что судьба Зидана в мадридском коллективе решится в ближайшие две недели. В качестве преемника француза руководство «Реала» рассматривает аргентинца Маурисио Почеттино.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Икер Касильяс
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