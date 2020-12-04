Касильяс: «Нельзя жить прошлым, но Зидан заслуженно тренирует «Реал»

Экс-голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался в поддержку главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, которого могут уволить за неудовлетворительные результаты команды.

«Зинедин - отличный специалист, он сделает все возможное, чтобы команда поднялась как можно выше. Нельзя жить прошлым, однако Зидан заслуженно тренирует «Реал», - приводит слова Касильяса издание AS.

СМИ сообщали, что судьба Зидана в мадридском коллективе решится в ближайшие две недели. В качестве преемника француза руководство «Реала» рассматривает аргентинца Маурисио Почеттино.