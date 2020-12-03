Рамос вернётся в строй к матчу с «Боруссией»

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03 Декабря 2020, 21:36,
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Капитан «Реала» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в расположении сборной Испании.
Как сообщает AS, Рамос сегодня работал индивидуально сначала в зале, а потом перешёл к тренировкам на газоне. Отмечается, что лидер «сливочных» вернётся в строй к важнейшему матчу против мёнхенгладбахской «Боруссии», но не сыграет в субботу с «Севильей».
34-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Реал» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Контракт Рамоса с мадридским клубом рассчитан до конца сезона, стороны пока не договорились о продлении соглашения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос