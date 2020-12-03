​Рамос склоняется к уходу из «Реала»

Капитан «Реала» Серхио Рамос склоняется к уходу из команды. Об этом El Transistor сообщил испанский журналист Хосе Рамос де ла Морена.

По данным журналиста, у Рамоса есть интересные предложения от «ПСЖ», а также от клубов из Италии и Англии.

Сейчас Рамос склонен к варианту с отъездом из Мадрида, хотя его позиция может измениться.

Действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона. Защитник выступает за «сливочных» с 2005 года после перехода из «Севильи» и с тех пор провёл 660 матчей во всех турнирах.

Добавим, что «Реал» на текущий момент занимает только четвёртое место в таблице чемпионата Испании.