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​Группа игроков «Реала» поддерживает отставку Зидана

02 Декабря 2020, 19:16,

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Группа футболистов «Реала» поддерживает отставку главного тренера команды Зинедина Зидана. Они считают, что игра команды и результаты могут наладиться в случае смены на тренерском мостике. Такой информацией располагает Cadena Cope.

Напомним, во вторник «Реал» проиграл в гостях у «Шахтёра» со счётом 0:2 и опустился на третье место в своей группе Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» неудачно выступили и в чемпионате Испании, проиграв в родных стенах «Алавесу» (1:2).

Добавим, что после вторничного поражения на Украине Зинедин Зидан заявил, что не собирается уходить в отставку.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Bartimeus
02 Декабря 2020, 20:05

Слабачье, еще ничего страшного для Реала не произошло, всего-то немчуру побеждать дома. В чемпе у всех проблемы.

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