​Группа игроков «Реала» поддерживает отставку Зидана

Группа футболистов «Реала» поддерживает отставку главного тренера команды Зинедина Зидана. Они считают, что игра команды и результаты могут наладиться в случае смены на тренерском мостике. Такой информацией располагает Cadena Cope.

Напомним, во вторник «Реал» проиграл в гостях у «Шахтёра» со счётом 0:2 и опустился на третье место в своей группе Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» неудачно выступили и в чемпионате Испании, проиграв в родных стенах «Алавесу» (1:2).

Добавим, что после вторничного поражения на Украине Зинедин Зидан заявил, что не собирается уходить в отставку.