Начо не планирует покидать «Реал»

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01 Декабря 2020, 09:24,
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Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес ответил на вопрос представителей СМИ и своем возможном уходе из «королевского» клуба.
«Каждое трансферное окно я получаю предложения от других клубов. Но я счастлив в «Реале». Всегда мечтал выступать именно за «сливочных». Единственный момент, мне бы хотелось получать побольше времени на поле», - приводит слова защитника портал Goal.
30-летний футболист защищает цвета мадридского гранда с 2011-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Начо сыграл пять матчей и получил две желтые карточки.
По итогам 11 туров Примеры «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Начо Фернандес