​Маскерано отреагировал на слухи о своём возвращении в «Барселону»

Ситуация с травмами центральных защитников «Барселоны» повлекла за собой волну слухов о том, что клуб изучает варианты на рынке для решения проблемы. Каталонцев связывали даже с возвращением Хавьера Маскерано, который только недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Пожалуйста, не надо», - написал Маскерано в Twitter в ответ на информацию о своём возможном возвращении в «Барселону». Футболист добавил несколько эмодзи со смехом.

Хавьер Маскерано защищал цвета «Барселоны» с 2010 по 2018 год, проведя за этот период 334 матча (один гол, восемь результативных передач на партнёров).