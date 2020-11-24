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​Маскерано отреагировал на слухи о своём возвращении в «Барселону»

24 Ноября 2020, 17:23,

Евро-Футбол.Ру

Ситуация с травмами центральных защитников «Барселоны» повлекла за собой волну слухов о том, что клуб изучает варианты на рынке для решения проблемы. Каталонцев связывали даже с возвращением Хавьера Маскерано, который только недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Пожалуйста, не надо», - написал Маскерано в Twitter в ответ на информацию о своём возможном возвращении в «Барселону». Футболист добавил несколько эмодзи со смехом.

Хавьер Маскерано защищал цвета «Барселоны» с 2010 по 2018 год, проведя за этот период 334 матча (один гол, восемь результативных передач на партнёров).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хавьер Маскерано
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