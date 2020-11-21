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«Реал» оценил Иско в 60-70 млн евро

21 Ноября 2020, 12:38,

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Хавбек мадридского «Реала» Иско близок к смене клубной прописки, об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, 28-летний футболист настаивает на своем уходе, поскольку не получает стабильной игровой практики в стане «галактикос». Боссы «сливочных» готовы расстаться с полузащитником, если получат предложение в районе 60-70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Иско проявляет «Эвертон», однако главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти опроверг слухи о переговорах.

Действующее трудовое соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до 2022-го года. В текущем сезоне Примеры Иско провел шесть поединков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Иско
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