«Реал» оценил Иско в 60-70 млн евро

Хавбек мадридского «Реала» Иско близок к смене клубной прописки, об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным источника, 28-летний футболист настаивает на своем уходе, поскольку не получает стабильной игровой практики в стане «галактикос». Боссы «сливочных» готовы расстаться с полузащитником, если получат предложение в районе 60-70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Иско проявляет «Эвертон», однако главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти опроверг слухи о переговорах.

Действующее трудовое соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до 2022-го года. В текущем сезоне Примеры Иско провел шесть поединков.