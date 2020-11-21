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Зидан рассказал, какая новость является худшей для тренера

21 Ноября 2020, 00:24,

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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что является худшей новостью для тренера.

«Обидно видеть, когда наши футболисты получают повреждения в сборной. Я смотрел их игры. Если любой игрок получил травму, то это плохо. На этом всё, нужно продолжать жить. Мы понимаем, что Рамос не сыграет в следующем матче, хотим, чтобы он выздоровел быстрее. Варан будет готов. Когда вы видите, что ваши игроки травмируются – это худшие новости для тренера», - цитирует Зидана As.

Ближайший матч «Реал» проведёт сегодня, 21 ноября, соперником мадридского клуба станет «Вильярреал», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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