Зидан рассказал, какая новость является худшей для тренера

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что является худшей новостью для тренера.

«Обидно видеть, когда наши футболисты получают повреждения в сборной. Я смотрел их игры. Если любой игрок получил травму, то это плохо. На этом всё, нужно продолжать жить. Мы понимаем, что Рамос не сыграет в следующем матче, хотим, чтобы он выздоровел быстрее. Варан будет готов. Когда вы видите, что ваши игроки травмируются – это худшие новости для тренера», - цитирует Зидана As.

Ближайший матч «Реал» проведёт сегодня, 21 ноября, соперником мадридского клуба станет «Вильярреал», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:15 по московскому времени.