Сотрудник «Барселоны»: «Все сильно расстроились, когда Месси решил остаться»

Сотрудник каталонской «Барселоны» рассказал, что работники клуба сильно расстроились, когда узнали о несостоявшемся уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мы сильно расстроились, когда Месси решил остаться. Все были опечалены. Мы понимали, что из-за этого последует много сокращений, ведь «Барселоне» нужно платить ему высокую зарплату.

Я люблю Месси и ценю его вклад в успехи клуба. Но больше я люблю свою семью и возможность работать здесь», - приводит слова сотрудника издание FourFourTwo.

Месси был близок к уходу из «Барселоны» в летнее трансферное окно, однако камнем преткновения стала высокая клаузула, которая составляет 700 миллионов евро.