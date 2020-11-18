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Сотрудник «Барселоны»: «Все сильно расстроились, когда Месси решил остаться»

18 Ноября 2020, 13:37,

Global Look Press

Сотрудник каталонской «Барселоны» рассказал, что работники клуба сильно расстроились, когда узнали о несостоявшемся уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мы сильно расстроились, когда Месси решил остаться. Все были опечалены. Мы понимали, что из-за этого последует много сокращений, ведь «Барселоне» нужно платить ему высокую зарплату.

Я люблю Месси и ценю его вклад в успехи клуба. Но больше я люблю свою семью и возможность работать здесь», - приводит слова сотрудника издание FourFourTwo.

Месси был близок к уходу из «Барселоны» в летнее трансферное окно, однако камнем преткновения стала высокая клаузула, которая составляет 700 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
18 Ноября 2020, 14:23

Этот нытик гном уже заколебал всех будь как мужчина сказал сделал и иди дальше, зачем как пятнадцетилетняя девчонка сопли пускать....

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Underdog
18 Ноября 2020, 14:14

А вот алекс пятидесятилетий Месси любит больше,чем свою семью

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