Сотрудник «Барселоны»: «Все сильно расстроились, когда Месси решил остаться»

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18 Ноября 2020, 13:37,
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Сотрудник каталонской «Барселоны» рассказал, что работники клуба сильно расстроились, когда узнали о несостоявшемся уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Мы сильно расстроились, когда Месси решил остаться. Все были опечалены. Мы понимали, что из-за этого последует много сокращений, ведь «Барселоне» нужно платить ему высокую зарплату.
Я люблю Месси и ценю его вклад в успехи клуба. Но больше я люблю свою семью и возможность работать здесь», - приводит слова сотрудника издание FourFourTwo.
Месси был близок к уходу из «Барселоны» в летнее трансферное окно, однако камнем преткновения стала высокая клаузула, которая составляет 700 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Этот нытик гном уже заколебал всех будь как мужчина сказал сделал и иди дальше, зачем как пятнадцетилетняя девчонка сопли пускать....
А вот алекс пятидесятилетий Месси любит больше,чем свою семью