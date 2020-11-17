Перес готов продать Рамоса

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17 Ноября 2020, 10:03,
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Защитник Серхио Рамос может покинуть мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно из-за истекающего контракта. Футболист хотел бы остаться в испанском гранде, однако руководство не намерено выполнять его требования по новому соглашению.
Как сообщает El Chiringuito, президент «галактикос» Флорентино Перес готов расстаться с 34-летним футболистом, если получит достойное предложение. Ранее об интересе к Рамосу заявил французский «ПСЖ».
Трудовой договор Серхио с «Реалом» истекает летом следующего года.
В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата защитник провел восемь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Серхио Рамос, Флорентино Перес, Трансферы футбола - зима 2021
Какое ещё достойное предложение осталось же полгода и всё....