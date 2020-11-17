Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Перес готов продать Рамоса

17 Ноября 2020, 10:03,

Depositphotos

Защитник Серхио Рамос может покинуть мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно из-за истекающего контракта. Футболист хотел бы остаться в испанском гранде, однако руководство не намерено выполнять его требования по новому соглашению.

Как сообщает El Chiringuito, президент «галактикос» Флорентино Перес готов расстаться с 34-летним футболистом, если получит достойное предложение. Ранее об интересе к Рамосу заявил французский «ПСЖ».

Трудовой договор Серхио с «Реалом» истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата защитник провел восемь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Рамос, Флорентино Перес, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
17 Ноября 2020, 10:17

Какое ещё достойное предложение осталось же полгода и всё....

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