Перес готов продать Рамоса

Защитник Серхио Рамос может покинуть мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно из-за истекающего контракта. Футболист хотел бы остаться в испанском гранде, однако руководство не намерено выполнять его требования по новому соглашению.

Как сообщает El Chiringuito, президент «галактикос» Флорентино Перес готов расстаться с 34-летним футболистом, если получит достойное предложение. Ранее об интересе к Рамосу заявил французский «ПСЖ».

Трудовой договор Серхио с «Реалом» истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата защитник провел восемь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти).