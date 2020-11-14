«Реал» определился с кандидатами на замену Рамосу

Один из лидеров мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть «королевский» клуб следующим летом. У 34-летнего защитника истекает срок действия трудового соглашения. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.

Если компромисс не будет найдет, Рамос может перейти в «ПСЖ». Французский клуб готов подписать испанского игрока на выгодных условиях.

На случай возможного ухода Серхио «Реал» начал подыскивать альтернативные варианты. В шорт-лист «сливочных» включены Давид Алаба, Эрик Гарсия и Пау Торрес, сообщает Football Espana.

Рамос выступает за мадридский коллектив с 2005-го года. В текущем сезоне Примеры защитник сыграл восемь матчей и забил два гола.