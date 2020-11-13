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Рами: «Гризманн несчастен в «Барселоне»

13 Ноября 2020, 09:24,

Global Look Press

Известный французский защитник Адиль Рами поделился мнением о положении своего соотечественника Антуана Гризманна в каталонской «Барселоне».

«Ошибся ли Антуан, когда решил перейти в «Барсу»? Гризманн всегда был счастлив, но сейчас видно, как он несчастен. Это меня расстраивает.

Мне хотелось бы снова увидеть того Гризманна, который играл за «Атлетико». Этот футболист заслуживает быть счастливым», - приводит слова Рами издание Le Parisien.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн принял участие в семи матчах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антуан Гризманн, Адиль Рами
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Комментарии (2)
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Кар Карыч
13 Ноября 2020, 12:16

А его никто к гномеусу не тянул. Прутся в Барсу, а потом воют.

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ARTUR
13 Ноября 2020, 11:10

Мне тоже его искренне жаль... совсем у него не идет игра , старается он конечно ОЧЕНЬ сильно , было видно когда он не забил пенку и на перерыв шел в глазах были слезы , а потом когда он сидел на баночке тоже лицо было страдальчески перекошено

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