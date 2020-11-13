Рами: «Гризманн несчастен в «Барселоне»

Известный французский защитник Адиль Рами поделился мнением о положении своего соотечественника Антуана Гризманна в каталонской «Барселоне».

«Ошибся ли Антуан, когда решил перейти в «Барсу»? Гризманн всегда был счастлив, но сейчас видно, как он несчастен. Это меня расстраивает.

Мне хотелось бы снова увидеть того Гризманна, который играл за «Атлетико». Этот футболист заслуживает быть счастливым», - приводит слова Рами издание Le Parisien.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн принял участие в семи матчах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.