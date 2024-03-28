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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» сделали заявление по травме Хвичи

28 Марта 2024 • 18:09 Комментировать

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия в минувший вторник травмировался во время матча своей национальной команды против сборной Греции (0:0, 4:2 пен.). В неаполитанском клубе сделали заявление по поводу травмы одного из своих ведущих игроков.

В заявлении сообщается, что после возвращения из сборной Хвиче сделали обследование и диагностировали сильную контрактуру приводящей мышцы левого бедра. В итоге на минувшей тренировке грузин занимался от своей команды отдельно. Вингер может пропустить ближайший матч «Наполи» против «Аталанты» в рамках Серии А, он намечен на 30 марта.

Напомним, что сборная Грузии пробилась на Евро-2024 в Германию.

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