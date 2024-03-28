Каррера: «Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о нападающем «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

Напомним, ранее грузинская команда сумела выйти на чемпионат Европы, обыграв Грецию в стыковом матче (0:0, 4:2 — пен).

«Сборная Грузии сделала огромный шаг, они молодцы. Я думаю, Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024. Это большой игрок», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат Европы состоится в Германии в период с 14 июня по 14 июля нынешнего года. Действующим победителем этого турнира является сборная Италии, обыгравшая в финале прошлого розыгрыша команду Англии.