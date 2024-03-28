Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Каррера: «Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024»

28 Марта 2024 • 10:45 Комментировать
Грузия
0:0
Греция

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о нападающем «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

Напомним, ранее грузинская команда сумела выйти на чемпионат Европы, обыграв Грецию в стыковом матче (0:0, 4:2 — пен).

«Сборная Грузии сделала огромный шаг, они молодцы. Я думаю, Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024. Это большой игрок», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат Европы состоится в Германии в период с 14 июня по 14 июля нынешнего года. Действующим победителем этого турнира является сборная Италии, обыгравшая в финале прошлого розыгрыша команду Англии.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Массимо Каррера Хвича Кварацхелия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Марта
10:45
Каррера: «Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024»
27 Марта
20:03
Гладилин считает, что Грузия на Евро-2024 сможет побороться за выход из группы
19:52
Гладилин рассказал, благодаря кому сборная Грузии пробилась на Евро-2024
17:31
Экс-игрок сборной Грузии: «Работа по улучшению футбола в стране даёт результат»
14:52
Кавазашвили: «Само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом»
14:38
Кавазашвили рассказал, что игроки сборной Грузии испытывали напряжение перед матчем с Грецией
14:22
Кавазашвили назвал причину успешных выступлений сборной Грузии
01:09
Стало известно, с кем сыграет Грузия на Евро-2024
26 Марта
23:55
Капелло оценил выход сборной Грузии на чемпионат Европы – 2024
23:32
Известно расписание матчей сборной Грузии на Евро-2024
23:22
Джанашия: «Каждый в сборной Грузии боролся до последнего»
23:10
Журавель – о сборной Грузии: «На таком безумном стадионе нельзя было не выйти на Евро»
22:53
Сборная Греции пропустит третий Евро подряд
22:50
Сборная Грузии впервые в истории вышла на крупный футбольный турнир
22:45
Грузия едет на Евро-2024: Команда Кварацхелии затащила путёвку, отцепив Грецию по пенальти 3
21:57
Сборные Грузии и Греции не забили друг другу в основное время, команды ждёт овертайм
20:54
Сборные Грузии и Греции не открыли счёт по итогу первого тайма
19:48
Грузия - Греция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:06
Хвича – в основе сборной Грузии на битву с Грецией за билет на Евро-2024
18:55
Масалитин оценил шансы сборной Грузии выйти на чемпионат Европы – 2024
18:27
Чивадзе — о сборной Греции: «Это очень организованная команда»
17:42
Экс-игрок сборной Грузии: «Время настало, мы можем сделать главный шаг в истории»
16:49
Бывший игрок сборной Грузии Гануграва: «В матче с Грецией всё может решить один эпизод»
16:16
Актуальная ставка и прогноз на матч Грузия — Греция отборочного турнира Евро-2024 — 26 марта 2024
16:12
Камоцци: «Хвича способен вывести сборную Грузии на чемпионат Европы»
13:34
Бывший игрок сборной Грузии оценил шансы команды на выход на Евро-2024
02:02
Грузия - Греция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Марта
22:51
Прогноз на точный счёт матча Грузия — Греция квалификации чемпионата Европы — 26 марта 2024
15:33
Ставка и прогноз на матч Грузия — Греция квалификации чемпионата Европы — 26 марта 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Эндрик выбрал номер в «Реале» Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ 24-й тур РПЛ может быть перенесён Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
«Авангард» пройдет в полуфинал»: Экс-главный тренер сборной России – об игре с «Локомотивом» Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча в серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
10:58 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой прокомментировал выход Грузии на Евро-2024
10:45 · Чемпионат Европы 2024
Каррера: «Хвича будет одной из звёзд на Евро-2024»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассказал о шансах Грилиша сыграть на Евро-2024
00:29 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Сане будет очень важен для сборной Германии на Евро-2024» 1
27 Марта
22:37 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем назвал игрока, который помог ему в сборной Англии
21:05 · Чемпионат Европы 2024
Известно будущее тренера сборной Уэльса после непопадания на Евро-2024
20:13 · Чемпионат Европы 2024
Гладилин назвал закономерным выход сборной Украины на Евро-2024
20:03 · Чемпионат Европы 2024
Гладилин считает, что Грузия на Евро-2024 сможет побороться за выход из группы
19:52 · Чемпионат Европы 2024
Гладилин рассказал, благодаря кому сборная Грузии пробилась на Евро-2024
19:38 · Чемпионат Европы 2024
Щесны заявил, что ушёл бы из сборной Польши, если бы команда не вышла на Евро-2024
18:50 · Чемпионат Европы 2024
Каррера: «Выход на Евро-2024 — это отличный результат для сборной Грузии»
17:31 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Грузии: «Работа по улучшению футбола в стране даёт результат» эксклюзив
16:50 · Чемпионат Европы 2024
Шаронов: Сборная Грузии хочет показать достойный результат на Евро-2024
15:32 · Англия. Премьер-лига
Джонстон выбыл из-за травмы и не сможет помочь сборной Англии на Евро
14:52 · Чемпионат Европы 2024
Кавазашвили: «Само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом»
Все новости