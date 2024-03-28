«Ювентус» предложил Щесны новые условия

Польский голкипер Войцех Щесны может заключить новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Руководство «старой синьоры» готово пролонгировать сотрудничество, если игрок согласится на понижение заработной платы. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. Заработная плата Щесны составляет 6,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Войцех провел 27 поединков в составе «старой синьоры». Польский вратарь пропустил 22 гола, а в 12 встречах сохранил свои владения на замке.