«Милан» близок к покупке игрока «Бока Хуниорс»

В январе мы уже сообщали вам об интересе итальянского «Милана» к аргентинскому защитнику Аарону Ансельмино, который выступает за «Бока Хуниорс». Как уточняет pianetamilan.it, сейчас итальянский клуб весьма близок к соглашению, но итоги переговоров будут зависеть, прежде всего, от желания самого игрока.

Аргентинская сторона запрашивает за него примерно 20 миллионов евро. Но даже если «Милан» выделит такие деньги, необходимо еще заручиться согласием игрока - а тот, судя по имеющейся информации, склоняется к тому, чтобы остаться там, где находится в настоящий момент.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.