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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» следит за талантом из «Боки Хуниорс»

21 Января 2024 • 06:01 Комментировать

Итальянский «Милан» достаточно активен на трансферном рынке, его скауты работают не только в Европе, но и в Южной Америке. Больше всего - в Аргентине, которая традиционно является одним из основных поставщиков талантов в итальянский чемпионат.

Интерес «Милана» вызывает 18-летний защитник с чуть необычным для Аргентины именем - Аарон, Аарон Ансельмино. Но проблемой может стать не имя, а стоимость игрока - просят за него 15 миллионов евро, уточняет pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в субботу команда обыграла «Удинезе» - 3:2.  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аарон Ансельмино
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