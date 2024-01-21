​«Милан» следит за талантом из «Боки Хуниорс»

Итальянский «Милан» достаточно активен на трансферном рынке, его скауты работают не только в Европе, но и в Южной Америке. Больше всего - в Аргентине, которая традиционно является одним из основных поставщиков талантов в итальянский чемпионат.

Интерес «Милана» вызывает 18-летний защитник с чуть необычным для Аргентины именем - Аарон, Аарон Ансельмино. Но проблемой может стать не имя, а стоимость игрока - просят за него 15 миллионов евро, уточняет pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в субботу команда обыграла «Удинезе» - 3:2.