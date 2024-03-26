Жиру почти определился с новым клубом

37-летний нападающий Оливье Жиру, правами на которого владеет «Милан», близок к переезду за океан. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, новым местом работы опытного француза станет МЛС. «Лос-Анджелес» уже отправил итальянскому клубу официальное предложение по трансферу Оливье. Ожидается, что Жиру присоединится к калифорнийскому коллективу грядущим летом.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 36 поединках, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и десять результативных передач.