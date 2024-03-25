Экс-форвард «Интера» Барбоза дисквалифицирован на два года

Габриэл Барбоза, бывший форвард миланского «Интера» дисквалифицирован на два года карьеры. По информации O Globo, такое наказание бразильский футболист получил за попытку фальсификации результатов антидопингового теста. Дело было в апреле, когда Барбоза всячески препятствовал процессу сбора анализов, а также агрессивно вёл себя с сотрудниками антидопинговых служб.

Барбоза, известный как «Габигол», является воспитанником «Сантоса». С 2016 по 2020 годы бразилец принадлежал миланскому «Интеру», в составе которого забил лишь один гол за 10 встреч. Трижды во время нахождения в «Интере» уходил в аренды, в 2020 году обрёл новый клуб – «Фламенго».

Кстати, летом 2023 года бразильца сватали в Россию, однако не срослось.