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Агент Габриэла Барбозы подтвердил интерес к игроку из России эксклюзив

02 Июля 2023 • 21:39 Комментировать

Нападающий «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза действительно может оказаться в Премьер-лиге. Информацию об интересе к футболисту подтвердил его агент Хуниор Педросо.

- Да, клуб из России выразил заинтересованность в моём клиенте, какой конкретно я сказать не могу. Но официального предложения нам не поступало, - приводит слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Ранее сообщалось о том, что футболистом активно интересуется «Спартак». Он может обойтись казне «красно-белых» в 5,5 млн евро в год. Барбозе 26 лет, его трансферная стоимость оценивается в 21 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Габриэл Барбоза трансферы футбола - лето 2023
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