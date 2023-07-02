Нападающий «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза действительно может оказаться в Премьер-лиге. Информацию об интересе к футболисту подтвердил его агент Хуниор Педросо.

- Да, клуб из России выразил заинтересованность в моём клиенте, какой конкретно я сказать не могу. Но официального предложения нам не поступало, - приводит слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Ранее сообщалось о том, что футболистом активно интересуется «Спартак». Он может обойтись казне «красно-белых» в 5,5 млн евро в год. Барбозе 26 лет, его трансферная стоимость оценивается в 21 млн евро.