Монтелла: «Я не понимаю критику в адрес Чалханоглу»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался в поддержку полузащитника миланского «Интера» Хакана Чалханоглу.

Турецкая национальная команда уступила сборной Венгрии в товарищеском матче (0:1). Чалханоглу вышел в старте и отыграл до финального свистка.

«Хакан – очень зрелый футболист. Он знает, как управлять игрой. Я считаю его по-настоящему выдающимся футболистом и не понимаю критики в его адрес», – высказался в интервью Sports Digitale Монтелла о капитане своей команды.

Напомним, Винченцо Монтелла возглавил сборную Турции в сентябре прошлого года.

На счету Хакана Чалханоглу 83 матча за национальную команду.