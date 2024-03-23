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Монтелла: «Я не понимаю критику в адрес Чалханоглу»

23 Марта 2024 • 02:35 Комментировать
Венгрия
1:0
Турция

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался в поддержку полузащитника миланского «Интера» Хакана Чалханоглу.

Турецкая национальная команда уступила сборной Венгрии в товарищеском матче (0:1). Чалханоглу вышел в старте и отыграл до финального свистка.

«Хакан – очень зрелый футболист. Он знает, как управлять игрой. Я считаю его по-настоящему выдающимся футболистом и не понимаю критики в его адрес», – высказался в интервью Sports Digitale Монтелла о капитане своей команды.

Напомним, Винченцо Монтелла возглавил сборную Турции в сентябре прошлого года.

На счету Хакана Чалханоглу 83 матча за национальную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Турции Винченцо Монтелла Хакан Чалханоглу ещё теги

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