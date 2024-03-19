Тотти: «Я никогда не вернусь в «Рому»

Легендарный итальянский нападающий Франческо Тотти, который провел всю свою карьеру в «Роме», ответил на вопрос о возможном возвращении в римский клуб.

«Я никогда не вернусь в «Рому». Вы мне задаете этот вопрос постоянно. Я еще раз отвечаю, что не вернусь в клуб», - передает слова Франческо Cult of Calcio.

Напомним, что «Император» объявил о завершении карьеры в 2017 году. В составе римского клуба Тотти лишь раз стал чемпионом Италии. Также на его счету две победы в Кубке Италии и Суперкубке страны.

За сборную Италии Франческо сыграл 58 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами.