В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги после вылета из Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы собираемся оставить Индзаги у руля команды. У Симоне действующий контракт до 2025 года. У нас все готово для продления сотрудничества с ним», - передает слова руководителя Rai Sport.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «нерадзурри» в двухматчевом противостоянии уступили мадридскому «Атлетико».

В чемпионате Италии «Интер» уверенно движется к чемпионскому титулу. После 29 туров команда Индзаги опережает ближайшего конкурента на 14 очков.