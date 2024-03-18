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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов

18 Марта 2024 • 11:07 Комментировать (1)

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги после вылета из Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы собираемся оставить Индзаги у руля команды. У Симоне действующий контракт до 2025 года. У нас все готово для продления сотрудничества с ним», - передает слова руководителя Rai Sport.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «нерадзурри» в двухматчевом противостоянии уступили мадридскому «Атлетико».

В чемпионате Италии «Интер» уверенно движется к чемпионскому титулу. После 29 туров команда Индзаги опережает ближайшего конкурента на 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
18 Марта 2024 в 11:27
Полная глупость была бы - уволить его.
Расслабленность команды во втором матче и особенно выставление в пять защитников - реакция Индзаги на, то что выпустить адекватных нападающих на замену, когда у Тюрама не идет игра - не было возможности.

В любом случае - летом нужно еще одно сильное добавление, помимо Тареми и Зелинского. Тогда, действительно, команда может смело и уверенно претендовать на 1/4 финала ЛЧ.
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