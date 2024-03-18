В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги после вылета из Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы собираемся оставить Индзаги у руля команды. У Симоне действующий контракт до 2025 года. У нас все готово для продления сотрудничества с ним», - передает слова руководителя Rai Sport.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «нерадзурри» в двухматчевом противостоянии уступили мадридскому «Атлетико».
В чемпионате Италии «Интер» уверенно движется к чемпионскому титулу. После 29 туров команда Индзаги опережает ближайшего конкурента на 14 очков.
Расслабленность команды во втором матче и особенно выставление в пять защитников - реакция Индзаги на, то что выпустить адекватных нападающих на замену, когда у Тюрама не идет игра - не было возможности.
В любом случае - летом нужно еще одно сильное добавление, помимо Тареми и Зелинского. Тогда, действительно, команда может смело и уверенно претендовать на 1/4 финала ЛЧ.
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