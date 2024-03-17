​Капелло: «Рома»? «Милану» пора усиливать оборону»

В четвертьфинале Лиги Европы «Милану» предстоит сыграть с «Ромой», и бывший тренер клуба Фабио Капелло слегка встревожен. Он считает, что «Милану», который собирается выиграть Лигу Европы, надо разобраться с «демонами» в своей обороне, из-за которых клуб пропускает неоправданно, по наблюдениям Капелло, много.

- «Милану» пора разобраться с обороной, потому что свежая версия «Ромы», похоже, заиграла должным образом в нападении. Мы видели это в матче с «Брайтоном», так что «Рома» опасна во всех смыслах. Они играют самоотверженно, что говорит о хорошем командном духе, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.