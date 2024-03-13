«Так делают неудачники»: Президент «Наполи» уколол Сарри

Маурицио Сарри во вторник подал в отставку с поста главного тренера «Лацио». На следующий день римский клуб подтвердил уход опытного специалиста. Комментарий по поводу решения Сарри дал президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис.

«Слишком легко подать в отставку, так делают неудачники. Я не знаю мотивов, стоящих за этим, но Лотито [президент «Лацио»] не кажется агрессивным. Нужно было найти решение – нельзя бросать команду перед заключительной частью сезона», - слова де Лаурентиса приводит на своих страницах Football Italia.

Стоит сказать, что в своё время Маурицио Сарри тренировал «Наполи».