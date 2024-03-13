Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Так делают неудачники»: Президент «Наполи» уколол Сарри

13 Марта 2024 • 14:43 Комментировать

Маурицио Сарри во вторник подал в отставку с поста главного тренера «Лацио». На следующий день римский клуб подтвердил уход опытного специалиста. Комментарий по поводу решения Сарри дал президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис.

«Слишком легко подать в отставку, так делают неудачники. Я не знаю мотивов, стоящих за этим, но Лотито [президент «Лацио»] не кажется агрессивным. Нужно было найти решение – нельзя бросать команду перед заключительной частью сезона», - слова де Лаурентиса приводит на своих страницах Football Italia.

Стоит сказать, что в своё время Маурицио Сарри тренировал «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аурелио Де Лаурентис Наполи Маурицио Сарри ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Промес обратился к «Спартаку» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
15:47 · Италия. Серия А
Д’Аверса после увольнения был дисквалифицирован – тренер ударил футболиста
15:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Аталанты»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Серии А, ценник – 60 млн евро
14:43 · Италия. Серия А
«Так делают неудачники»: Президент «Наполи» уколол Сарри
13:58 · Италия. Серия А
Таккинарди: «Аллегри заслуживает большого признания, но «Ювентусу» нужно двигаться дальше»
12:28 · Италия. Серия А
«Лацио» уволил Сарри официально
12:12 · Италия. Серия А
Бывший судья Лаос: «Наполи» мог получить пенальти за фол Кубарси на Осимхене» 5
05:40 · Италия. Серия А
​Ибрагимович стал консультантом Пике
05:24 · Италия. Серия А
​Футболка Пулишича стала самой продаваемой в «Милане»
05:17 · Италия. Серия А
​Капелло: Ни «Милану», ни «Ювентусу» ещё ничего не гарантировано
05:09 · Италия. Серия А
​Альбертини: «Анчелотти жалел, что не удержал меня»
04:10 · Италия. Серия А
Матерацци нахваливает Мотту
03:25 · Италия. Серия А
​Моджи: «Пиоли критикуют незаслуженно»
01:30 · Италия. Серия Б
​Каррера стал тренером клуба Серии Б
00:35 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Я мог удержать Спаллетти, но сейчас нет смысла думать о прошлом»
Все новости
Рекомендуем