​Зидан: «В «Ювентус» я пришёл из-за Липпи»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Зинедин Зидан признался, что в туринский «Ювентус» в 90-е годы перебрался из желания поработать с Марчелло Липпи - тогда клуб тренировал именно он, сумев вернуть его в элиту итальянского футбола. Именно при Липпи «Юве» в последний на данный момент раз побеждал в Лиге чемпионов в 1996 году.

- Я пришел в «Ювентус» из-за Липпи. После Франции итальянский футбол мне показался непривычным, но благодаря тренеру я быстро смог адаптироваться. Для меня Липпи - не просто бывший тренер, а человек, слепивший из меня то, что я есть. Я считаю его одним из лучших в своей карьере, наряду с Эме Жаке и Карло Анчелотти, - цитирует слова Зидана pianetamilan.it.