​Полузащитник «Ювентуса» решил перебраться в «Палермо»

Понижение для Филиппо Раноккии - полузащитник, права на которого принадлежали «Ювентусу», перебирается в «Палермо» и будет выступать во второй лиге итальянского футбола. Это удовольствие обойдется сицилийскому клубу в три миллиона евро.

Раноккия так и не сумел закрепиться в основном составе туринского гранда и выступал в последнее время в аренде в «Эмполи». Уже сегодня футболист прошел медицинское обследование в своем новом клубе и познакомился с будущими партнерами по команде.

На его услуги претендовал также и «Кальяри», но руководство «Ювентуса» предпочло заключить сделку все-таки именно с «Палермо».