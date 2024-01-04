​Загребское «Динамо» хочет Брекало

Хорватский нападающий Йосип Брекало может вернуться на родину, его очень хочет заполучить загребское «Динамо». На эту тему высказался Сергей Якирович, наставник загребского клуба.

- Я не стану скрывать, мне нравится этот игрок. Мы общаемся на эту тему с «Фиорентиной». Да и он сам, насколько я понял из нашего диалога, тоже очень хочет поиграть за нас. Посмотрим, - цитирует слова Брекало итальянское новостное агентство ITASportPress.

Брекало, родившийся в июне 1998 года прямо во время чемпионата мира, на котором сборная Хорватии взяла бронзу, уже выступал за загребский клуб в сезоне 2015/2016.