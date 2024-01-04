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Чемпионат Италии. Серия А

​Загребское «Динамо» хочет Брекало

04 Января 2024 • 05:57 Комментировать

Хорватский нападающий Йосип Брекало может вернуться на родину, его очень хочет заполучить загребское «Динамо». На эту тему высказался Сергей Якирович, наставник загребского клуба.

- Я не стану скрывать, мне нравится этот игрок. Мы общаемся на эту тему с «Фиорентиной». Да и он сам, насколько я понял из нашего диалога, тоже очень хочет поиграть за нас. Посмотрим, - цитирует слова Брекало итальянское новостное агентство ITASportPress.

Брекало, родившийся в июне 1998 года прямо во время чемпионата мира, на котором сборная Хорватии взяла бронзу, уже выступал за загребский клуб в сезоне 2015/2016.


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Фиорентина Динамо Загреб Йосип Брекало ещё теги
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