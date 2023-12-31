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Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш может перейти в турецкий клуб

31 Декабря 2023 • 11:02 Комментировать

Хавбек французского «ПСЖ» Ренату Саншеш, выступающий на правах аренды за «Рому», может трудоустроиться в турецком чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Как стало известно журналисту, заинтересованность в подписании португальского полузащитника проявляет стамбульский «Галатасарай». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Саншеш провел пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки. Трансферная стоимость Ренату оценивается в десять миллионов евро.

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