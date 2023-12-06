Инсинье: «В 2018 году мы фактически взяли титул»

Итальянский нападающий Лоренцо Инсинье считает, что в 2018 году его тогдашний клуб «Наполи» фактически взял чемпионский титул, поэтому он не ощущает себя обделенным. Тогда, в 2018 году, «Наполи» набрал 91 очко, но у туринского «Ювентуса» в итоге оказалось 95.

- Я думаю, что наша неудача в том году была сродни сенсации. Вы набираете 91 очко, но не выигрываете Скудетто. Мы сами его упустили из рук, - цитирует слова Инсинье итальянское новостное агентство ITASportPress.

В 2022 году Инсинье покинул «Наполи» и перебрался в Канаду, после чего «Наполи» все-таки выиграл чемпионское звание.