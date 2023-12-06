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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье: «Не завидую игрокам «Наполи», выигравшим Скудетто»

06 Декабря 2023 • 07:26 Комментировать

Много лет Лоренцо Инсинье выступал за «Наполи», но летом 2022 покинул клуб - и тот сразу же выиграл чемпионский титул в Италии. Тем не менее, Инсинье, сейчас желающий вернуться в «Наполи», заявил, что не сожалеет о том, что упустил возможность стать чемпионом Италии.

- Я слышал мнение, что, дескать, завидую, но это не так. Я отпраздновал Скудетто «Наполи» в Торонто вместе со своими сыновьями, чувствуя себя причастным к победе. Я - главный поклонник «Наполи», хотя у меня не получилось, как я мечтал, провести в клубе всю карьеру, - цитирует слова Инсинье итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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