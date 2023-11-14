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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может вернуться к кандидатуре Берарди следующим летом

14 Ноября 2023 • 15:24 Комментировать
Эмполи
...
Сассуоло
26.11 17:00

Туринский «Ювентус» следующим летом может возобновить интерес к полузащитнику «Сассуоло» Доменико Берарди. По информации от Sky Sport Italia, в руководстве «старой синьоры» ещё не исключили вариант с трансфером 29-летнего итальянца в будущем.

Напомним, минувшим летом «Ювентус» отказался платить 30 миллионов евро за Берарди, посчитав сумму компенсации слишком высокой. Тем не менее, «старая синьора» может вернуться за итальянцем в следующее межсезонье.

В нынешней кампании Берарди отметился пятью голами и двумя результативными передачами в десяти поединках итальянской Серии А.

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Ювентус Сассуоло Доменико Берарди ещё теги

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