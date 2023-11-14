«Ювентус» может вернуться к кандидатуре Берарди следующим летом

Туринский «Ювентус» следующим летом может возобновить интерес к полузащитнику «Сассуоло» Доменико Берарди. По информации от Sky Sport Italia, в руководстве «старой синьоры» ещё не исключили вариант с трансфером 29-летнего итальянца в будущем.

Напомним, минувшим летом «Ювентус» отказался платить 30 миллионов евро за Берарди, посчитав сумму компенсации слишком высокой. Тем не менее, «старая синьора» может вернуться за итальянцем в следующее межсезонье.

В нынешней кампании Берарди отметился пятью голами и двумя результативными передачами в десяти поединках итальянской Серии А.