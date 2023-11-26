Только четвёртый гол «Сассуоло» в ворота «Эмполи» стал победным

«Эмполи» с «Сассуоло» провели результативный матч в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Уже на четвертой минуте Франческо Капуто уверенно реализовал пенальти. Довольно быстро противник отыгрался, это Андреа Пинамонти вколотил мяч в сетку ударом головой. На 22-й минуте Матеус Энрике выиграл воздух и вывел гостей вперед. Якопо Фаццини вернул равенство на табло ударом из-за штрафной. Руан Нето головой чудом не попал в створ ворот хозяев. И все же «Сассуоло» повел, после удара Доменико Берарди с 11 метров. Эмануэль Гьяси пробил в перекладину, Виктор Коваленко первый на подборе - 3:3. Но Берарди напоследок с рикошетом забил победный гол - 3:4.
«Сассуоло» поднялся на 13-е место, оставив противника на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Капуто Франческо4'
|12'Пинамонти Андреа (1:1)
|22'Энрике Матеус (1:2)
|(2:2) Фаццини Якопо30'
|66'Берарди Доменико (2:3)
|(3:3) Коваленко Виктор86'
|90'Берарди Доменико (3:4)
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Фаццини Якопо 25'70' (Коваленко Виктор (70') •Раноккья Филиппо70' (Грасси Альберто (70') • 90'Мале Юссеф 31'79' (Гьяси Эммануэль (79') • 90'Камбьяги Николо79' (Дестро Маттиа (79') •Капуто Франческо•Канчельери Маттео71' (Мальдини Даниэль (71')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Нето Руан•Эрлич Мартин•Вити Маттиа55' (Винья Матиас (55') •Болока Даниэль•Берарди Доменико 50'90' (Педерсен Маркус II (90') •Торстведт Кристиан79' (Байрами Недим (79') •Энрике Матеус• 37'Лорьенте Арман78' (Мулаттьери Самуэле (78') •Пинамонти Андреа78' (Кастильехо Самуэль (78')
26 ноября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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