Только четвёртый гол «Сассуоло» в ворота «Эмполи» стал победным

«Эмполи» с «Сассуоло» провели результативный матч в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Уже на четвертой минуте Франческо Капуто уверенно реализовал пенальти. Довольно быстро противник отыгрался, это Андреа Пинамонти вколотил мяч в сетку ударом головой. На 22-й минуте Матеус Энрике выиграл воздух и вывел гостей вперед. Якопо Фаццини вернул равенство на табло ударом из-за штрафной. Руан Нето головой чудом не попал в створ ворот хозяев. И все же «Сассуоло» повел, после удара Доменико Берарди с 11 метров. Эмануэль Гьяси пробил в перекладину, Виктор Коваленко первый на подборе - 3:3. Но Берарди напоследок с рикошетом забил победный гол - 3:4.

«Сассуоло» поднялся на 13-е место, оставив противника на грани зоны вылета.