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Чемпионат Италии. Серия А

Только четвёртый гол «Сассуоло» в ворота «Эмполи» стал победным

26 Ноября 2023 • 18:54 Комментировать
Эмполи
3:4
Сассуоло

«Эмполи» с «Сассуоло» провели результативный матч в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Уже на четвертой минуте Франческо Капуто уверенно реализовал пенальти. Довольно быстро противник отыгрался, это Андреа Пинамонти вколотил мяч в сетку ударом головой. На 22-й минуте Матеус Энрике выиграл воздух и вывел гостей вперед. Якопо Фаццини вернул равенство на табло ударом из-за штрафной. Руан Нето головой чудом не попал в створ ворот хозяев. И все же «Сассуоло» повел, после удара Доменико Берарди с 11 метров. Эмануэль Гьяси пробил в перекладину, Виктор Коваленко первый на подборе - 3:3. Но Берарди напоследок с рикошетом забил победный гол - 3:4.

«Сассуоло» поднялся на 13-е место, оставив противника на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Эмполи3:4Сассуоло
(1:0) Капуто Франческо4'  
  12'Пинамонти Андреа (1:1)
  22'Энрике Матеус (1:2)
(2:2) Фаццини Якопо30'  
  66'Берарди Доменико (2:3)
(3:3) Коваленко Виктор86'  
  90'Берарди Доменико (3:4)
Бериша ЭтритБерешиньски БартошИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноКакаче ЛибератоФаццини Якопо  25' 70' (Коваленко Виктор ( 70') Раноккья Филиппо 70' (Грасси Альберто ( 70'  90') Мале Юссеф  31' 79' (Гьяси Эммануэль ( 79'  90') Камбьяги Николо 79' (Дестро Маттиа ( 79') Капуто ФранческоКанчельери Маттео 71' (Мальдини Даниэль ( 71')
Запасные: Марин РэзванБастони СимонеВалюкевич СебастьянЭбюэхи ТайроннШпенди СтивенКаприле ЭлияПеризан СамуэлеГуарино Габриэль
Консильи АндреаТольян ЙеремиНето РуанЭрлич МартинВити Маттиа 55' (Винья Матиас ( 55') Болока ДаниэльБерарди Доменико  50' 90' (Педерсен Маркус II ( 90') Торстведт Кристиан 79' (Байрами Недим ( 79') Энрике Матеус  37'Лорьенте Арман 78' (Мулаттьери Самуэле ( 78') Пинамонти Андреа 78' (Кастильехо Самуэль ( 78')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенВольпато КристианЛипани ЛукаКраньо АлессиоМиссори ФилиппоДефрель ГрегореРачич УрошФеррари Джанмарко
26 ноября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Сассуоло

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