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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» высказались о трансфере Берарди

01 Октября 2023 • 08:53 Комментировать

Кристиано Джунтоли, который занимает пост спортивного директора туринского «Ювентуса», высказался о возможном подписании нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Берарди – отличный игрок, однако сейчас нам нужно понять, чего мы по-настоящему стоим. Команда сильно отличается от той, что была год назад. У нового состава нехватка опыта, но при этом эти футболисты играют интенсивнее», - передает слова Джунтоли Calciomercato.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Берарди провел четыре поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Трудовое соглашение Доменико истекает в конце июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди Кристиано Джунтоли
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