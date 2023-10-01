В «Ювентусе» высказались о трансфере Берарди

Кристиано Джунтоли, который занимает пост спортивного директора туринского «Ювентуса», высказался о возможном подписании нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Берарди – отличный игрок, однако сейчас нам нужно понять, чего мы по-настоящему стоим. Команда сильно отличается от той, что была год назад. У нового состава нехватка опыта, но при этом эти футболисты играют интенсивнее», - передает слова Джунтоли Calciomercato.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Берарди провел четыре поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Трудовое соглашение Доменико истекает в конце июня 2027 года.