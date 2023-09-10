Иммобиле объяснил, почему отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

Центрфорвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал об отказе от переезда в чемпионат Саудовской Аравии, куда его приглашали минувшим летом.

«Я получил предложение, но ответил отказом. Мне хочется и дальше получать вызов в сборную Италии. У меня еще есть силы для того, чтобы приносить пользу команде. Тем более, на носу чемпионат Европы, поэтому мне сейчас нужно играть на все 100%», - передает слова 33-летнего нападающего Radio Rai.

В минувшем сезоне Иммобиле принял участие в 38 поединках за итальянский клуб, в которых отметился 14 забитыми мячами и семью результативными передачами.