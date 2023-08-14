Центральный полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш пополнил ряды «Ромы», об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист сборной Португалии пополнил ряды римского клуба на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро. Выкуп станет обязательным, если португалец сыграет в 60% игр во всех турнирах.

Контракт Саншеша с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее Саншеш выступал за «Бенфику», мюнхенскую «Баварию», «Суонси» и «Лилль».