Моуринью хочет усилить «Рому» двумя игроками «ПСЖ»

Два игрока французского «ПСЖ» находятся в сфере интересов «Ромы». Об этом рапортуют журналисты издания Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, в поле зрения римского клуба находятся полузащитники Леандро Паредес и Ренату Саншеш. Аргентинец не против вернуться в Италию, несмотря на предложение от турецкого «Галатасарая». Саншеш, в свою очередь, близок к аренде в «Рому» с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Наставник римской команды Жозе Моуринью рассчитывает на вышеназванных футболистов. «Особенный» надеется, что трансферы Леандро и Ренату будут оформлены в ближайшие дни.