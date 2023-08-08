Сиригу сравнил Осимхена с Холанном

Бывший итальянский голкипер Сальваторе Сиригу ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли нигерийский нападающий Виктор Осимхен 200 миллионов евро. Сиригу не стал напрямую отвечать на такой вопрос, однако дал понять, что считает того одним из лучших центрфорвардов современности - наряду с норвежцем Эрлингом Холанном, который, как известно, выступает за «Манчестер Сити».

- Цены диктует рынок. Но когда мы говорим о чистых центрфорвардах, то подразумеваем Осимхена и Холанна, - цитирует слова Сиригу fcinter1908.it.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа.