Иммобиле получил новое предложение из Саудовской Аравии

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может сменить итальянскую Серию А на чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По сведениям источника, неназванный клуб предложил бомбардиру трехлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 25 миллионов евро в год. Нападающий пока никак не ответил на это предложение.

33-летний форвард играет за «Лацио» с июля 2016 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Чиро забил 12 голов и отдал 5 ассистов.