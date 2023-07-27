Саншеш сообщил Энрике, что хочет покинуть «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш выразил желание покинуть свою нынешнюю команду. По информации от журналиста Бруно Саломона, португальский футболист лично поговорил с главным тренером Луисом Энрике и сообщил о своём желании уйти.

Сообщается, что Саншеш также рассказал о своём желании одноклубникам. Пока самым реальным вариантом для Ренату является «Рома», где его хочет видеть португальский тренер Жозе Моуринью. Тем не менее, сделку осуществить будет сложно, ведь «джаллоросси» готовы только арендовать футболиста, тогда как «ПСЖ» хочет избавиться от Ренату на постоянной основе.