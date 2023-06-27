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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не отдаст Закарию в аренду, клуб рассматривает только продажу

27 Июня 2023 • 21:31 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария готовится к уходу клуба.

Швейцарец провёл прошедший сезон в лондонском «Челси» на правах аренды, но редко появлялся на поле. «Старая синьора» не имеет планов на 26-летнего игрока, поэтому намеревается продать его нынешним летом. Согласно информации Sky, «Ювентус» охотно отпустит Закарию, но не в аренду – речь идёт только о постоянном трансфере. Основным претендентом на хавбека считается английский «Вест Хэм», также сообщалось о заинтересованности французского «Ланса».

Трансферная стоимость Дениса Закарии оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ланс Вест Хэм Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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