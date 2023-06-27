«Ювентус» не отдаст Закарию в аренду, клуб рассматривает только продажу

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария готовится к уходу клуба.

Швейцарец провёл прошедший сезон в лондонском «Челси» на правах аренды, но редко появлялся на поле. «Старая синьора» не имеет планов на 26-летнего игрока, поэтому намеревается продать его нынешним летом. Согласно информации Sky, «Ювентус» охотно отпустит Закарию, но не в аренду – речь идёт только о постоянном трансфере. Основным претендентом на хавбека считается английский «Вест Хэм», также сообщалось о заинтересованности французского «Ланса».

Трансферная стоимость Дениса Закарии оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.