​В Италии запретили номер 88

Итальянские власти совместно с футбольной федерацией приняли решение о запрете игрового номера 88. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport. Решение было принято в рамках плана по борьбе с антисемитизмом.

Стоит напомнить, что по ходу футбольного сезона в Италии вспыхнул скандал, когда один из болельщиков пришёл на матч в футболке с номером 88 и «фамилией» Гитлерсон. Дело в том, что в нацистской среде двумя восьмёрками обозначается приветствие.

Чемпионом Италии в сезоне 2022/2023 стал «Наполи». Неаполитанцы смогли завоевать титул впервые за 33 года.