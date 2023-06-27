Закария может продолжить карьеру в Лиге 1

Полузащитник туринского «Ювентуса» Денис Закария может попробовать себя в новом чемпионате. По информации от журналиста Санти Ауны, в услугах швейцарца заинтересован «Ланс».

Напомним, ранее появились слухи о том, что французская команда близка к продаже своего полузащитника Секо Фофана в «Аль-Наср». Таким образом, Закария может заменить ивуарийца. Отметим, что «Ланс» будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, тогда как «Ювентус» не примет участие в турнире.

Прошлый сезон Закария провёл на правах аренды в составе лондонского «Челси», где не был стабильным игроком основы.